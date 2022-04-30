Metaverse'de Alışveriş Nasıl Yapılır? - Son Dakika

Meta evreni hayatımıza girdiğinden bugüne çok farklı bir dünyaya doğru evriliyoruz. İki yıl öncesine kadar adını duymadığımız bu oluşum şu anda hemen her noktada karşımıza çıkmaktadır. Eğitim, sağlık, yapay zeka, yaşam, iş, ekonomi ve daha adını saymadığımız onlarca alanda etkisini sürdürüyor ve bu etki yıllarca sürmeye devam edecek. Farklı bir konuya değinmek istiyorum. Neden meta evreninde alışveriş yapmalıyız?

Öncelikle alışveriş denilince akla gelen nesnelerden ziyade neden alışveriş yaptığımızı bilmemiz gerekmektedir. Sahi, neden alışveriş yapıyoruz? Mutlu olmak için mi? Nesnelerin bize yardımcı olması için mi? ya da tüm bunların dışında sadece para harcamak için mi? Nedir bu alışveriş?

Alışverişin tanımı için tarihte geriye gitmemiz elzemdir. Bir meta kullanılarak satın aldığımızın da öncesine gitmemiz gerekiyor. Hani beş tane taşa (bildiğimiz çakıl taşı) karşılık bir mızrak istediğimiz o tarihe. O tarihlerde belki insanlar alışveriş kavramını bilmiyorlardı ama değişim yapıyorlardı. Zaman ilerledikçe yapılan bu değişimler birbirini tutmamaya, dengelememeye başladı. Düşünün, bugün bir Bitcoin karşılığında size bir kilo domates verilse kabul eder miydiniz? İşte bahsetmiş olduğum dengesiz değişim, alışveriş tam olarak da bu. Dolayısıyla bir değişim aracına ihtiyaç duyuldu. Bu da günümüzde sadece şekil değiştiren bir nesne icat edildi. Bu nesne dünya üzerinde yaşayan her insanın ihtiyacı olan, paradan başka bir şey değil.

PARA ÇAĞLAR BOYU VAR

Para, çağlar boyunca kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediliyor. Bugün ise kripto paralar olarak karşımıza çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda dolaşımda olan paranın (fiat, itibari) önemini ve değerini yavaş yavaş yitirdiğini göreceğiz. Şimdi sorumuza geri dönelim. Neden alışveriş yapıyoruz? Bu soruyu yüz yıl önce Avrupa'da yaşayan birine sorsaydınız, büyük ihtimalle, "İhtiyaçların karşılanması için" cevabını alacaktınız. Bugün sorduğumuzda da aynı cevabı alırız, ihtiyaçların karşılanması için. Yüz yıl önce akıllı telefon, Premium üyelik gibi ihtiyaçlarımız yoktu. Ancak bugün hiç bilmediğimiz alanlarda ihtiyacımızın olduğunu görüyoruz ve ihtiyaçlarımızı gidermek için değişim araçlarını kullanıyoruz. İşte meta evreni de bizim için bir ihtiyaç haline gelecektir.

Günlük yaşantımızda gıda, temizlik vb. ihtiyaçlarımızı karşılamak için marketlere gidiyoruz. Teknoloji, giyim ihtiyaçlarımızı karşılamak için mağazalara gidiyoruz. Hatta, sanat ihtiyacımızı karşılamak için tiyatroya, operaya gidiyoruz. Peki tüm bunları oturduğunuz yerden yapabilseydiniz, nasıl olurdu? Örneğin, bir işte çalışıyorsunuz ve kendinize güzel bir takım elbise alacaksınız. Ancak takım elbise almak için zamanınız kısıtlı. Diğer ihtimalleri (pantolon boyunun olmaması, büyük veya dar gelmesi) hiç söylemiyorum. Burada ihtiyacınız olan nesneyi meta evreni sayesinde alabilirsiniz. Siz de biliyorsunuz ki meta evreninde hepimizin bir karakteri olacaktır. Oluşturmuş olduğumuz bu karakter bizim fiziksel özelliklerimizi (boy, kilo, vücut yapısı) temsil edecektir. Dolayısıyla, gözlüğünüzü takıp herhangi bir giyim mağazasına gidip takım elbisenizi meta evreninde denedikten sonra alabilirsiniz. Hatta belirtmiş olduğunuz adrese hemen teslimatı gün içerisinde yapılacaktır. Böylelikle iş görüşmenizi kaçırmamış, randevunuzu berbat etmemiş olursunuz.

Ayrıca, şehirlerarası yolda seyahat ederken evinizin birtakım ihtiyaçlarını karşılamak istiyorsunuz. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı zaman sizin yanınızda olmuyor. Kısıtlı olan bu zamanı suçlayamazsınız elbette. Bunun yerine gözlüğünüzü takıp, meta evrenine giriş yaptıktan sonra ihtiyaçlarınızı görsel bir şekilde görüp satın alabilirsiniz. Evinize geldikten on dakika sonra satın almış olduğunuz eşyaları kapınızda görseniz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama bu konuda çeşitli uygulamalar mevcut (on dakikada kapıda olan şirketler) diyebilirsiniz. Kısmen haklı olabilirsiniz ama evinize halı almak istiyorsanız bu tür uygulamalarda aradığınız ürünü bulamayabilirsiniz. Geniş bir perspektiften bakmanızı istiyorum. Kim bilir bu satırları okurken benim düşünemediğim birçok yeniliği aklınızda oluşturabilirsiniz.

Alışveriş yapmak ihtiyacı karşılamaya yönelik bir eylemdir. Bu eylemin amaçları farklı olabilir. Kimimiz gerçekten ihtiyacı olan bir nesneye ulaşmak ister, kimimiz sosyal statüsünü artırmak için ihtiyacını arar. Bu sebeple, ihtiyaçlarımıza erişmek için harcadığımız zamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu zamanı geri kazanabilmek için de meta evreninde alışverişlerimizi yaparak kalan zamanı kendimize, ailemize ve arkadaşlarımıza ayırabiliriz. İnsanın kendisini tanıması için harcayacağı zaman da bir ihtiyaç olduğuna göre meta evreni ihtiyaçlarımızı karşılamada çok etkin bir rol oynayacaktır.