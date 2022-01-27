Metaverse'de Kafes Dövüşleri Yapılacak - Son Dakika

Birçok kurumdan sonra şimdi de Amerikalı karma dövüş organizasyonu UFC, Metaverse dünyasına girmeye hazırlanıyor.

UFC ve Dapper Labs, metaverse'de ortak dövüş girişimi planlıyor.

UFC Başkanı Dana White "Metaverse evreninde bir kafes dövüşünü canlı olarak izleyecek olmak beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

White, konu hakkında başka detay vermedi.

NBA Maçını Yayınlanmıştı

Geçtiğimiz günlerde teknoloji firması Oculus, ABD'deki NBA Ligi maçlarını saha kenarından izlemeye olanak veren artırılmış gerçeklik (VR) gözlüklerini satışa çıkardığını açıklamıştı.

Kripto Anlaşması Yapacak

UFC'nin ilerleyen günlerde crypto.com ile 175 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yapması bekleniyor.

UFC ve Endavor CEO'su Ari Emanuel ise bu konuda geç kalınmadan AR oyun platformu Roblox ile bir anlaşma imzalanması ve metaverse evreni üzerinden maçların bir an önce yayınlamasını düşüncesine sahip.

HANGİ COIN METAVERSE'E UYGUN?

GATES: "2-3 YILA TOPLANTILARI METAVERSE'DE YAPARIZ"