Metaverse Dünyasında Çocuk Yetiştirmek

Nitelikli ve karakteri güçlü bir toplum ancak çocukların iyi eğitilmesiyle ve iyi bir aile ahlakıyla büyütülmesiyle mümkündür. Kuan-Tzu'nun şu sözünden de bunun önemi anlaşılabilir:

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan, tohum ek.

On yıl sonrasını tasarlıyorsan, ağaç dik.

Bir asır ötesini düşünüyorsan, halkı eğit.

Bilimsel araştırmalar, ilk altı yaşı içeren dönemi "hayati dönem" olarak kabul etmektedir. Bu dönemde çocuklar hem ruhsal hem de biyolojik olarak çok hızlı gelişmektedirler. Ayrıca bu dönem, çocukların zekasını, kişiliğini, sosyal davranışlarını geliştirmekte ve beyin gelişiminin büyük bölümü bu dönemde tamamlanmaktadır. Erken yaşlarda verilen eğitimler, kazanılan deneyimler ve uyarıcılar beyin gelişimini etkiliyor ve çocuğun sosyal, fiziksel ve zihinsel talepleri ne kadar kaliteli ve düzgün karşılanırsa gelişimi de o kadar sağlıklı seyredebilmektedir.

PEK MÜMKÜN DEĞİL

Tamamen metaverse'de yaşadığımızı düşündüğümüzde çocuk eğitimiyle ilgili doğal olarak aklımızda soru işaretleri oluşmakta. Günümüzde küçük yaştaki çocukları metaverse'e dahil etmeye yönelik herhangi bir çalışma bulunmamakta. Gelecekte bu konuda nasıl bir çalışma olur bilemiyoruz fakat insan biyolojisini ve gelişim sürecini düşündüğümüzde küçük yaştaki çocukların, sanal bir dünyada yetişmeleri pek mümkün görünmüyor.

Ailelerin çocuklarıyla birebir ilgilenmesi, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayarak onlara gerekli eğitimleri vermesi gereken bu hayati evrede metaverse, çocuklar açısından ancak belirli sürelerde kullanılarak belirli eğitimlerin verilmesi konusunda faydalı olabilecektir. Bu yaşlardaki çocukların metaverse dünyasında uzun süreli olarak bulunmaları hem ruhsal hem de fiziksel açıdan gelişimlerine zarar verme potansiyeli taşımaktadır.

Geleceğimiz olan çocuklar için teknoloji en faydalı şekilde kullanılmalı.

Metaverse, gerçekten faydalı olacak şekilde kullanıldığında, fiziksel şartlardan kaynaklanan fırsat eşitsizliğini en aza indirerek çocukların daha kaliteli eğitim alabilmesini sağlayabilir ve gelişimlerini maksimum düzeye çıkarabilir. Bu sayede ülkeler, güçlü bir toplum inşa ederek büyük bir atılıma imza atabilirler.