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Metaverse geleceğin çalışma hayatını değiştirecek - Son Dakika

Metaverse geleceğin çalışma hayatını değiştirecek

30.01.2022 18:29
Metaverse geleceğin çalışma hayatını değiştirecek

Facebook'un yeni sanal gerçeklik şirketi Meta, çalışanlarına tümüyle uzaktan çalışabileceği bir ortam sağlamayı hedefliyor.

Facebook'un yeni sanal gerçeklik şirketi Meta, çalışanlarına tümüyle uzaktan çalışabileceği bir ortam sağlamayı hedefliyor. Bunun özellikle Avrupa'daki birçok şirket üzerinde de baskı yaracağı tahmin ediliyor.Avrupa'daki operasyonlarını genişleten Facebook'un yeni sanal gerçeklik şirketi Meta, çalışanlarına uzaktan çalışma sistemini uygulayacak. Şirket, önümüzdeki yıllarda sanal gerçeklik odaklı Metaverse oluşumuna destek olmak için işe alınan kişilerin Almanya, Fransa ve İspanya dahil Avrupa'nın sekiz ülkesinde evden çalışabileceklerini açıkladı. Uzaktan çalışma sistemine bel bağlayan şirketin hedeflerinden bir diğeri de bilişim sektörünün geleneksel kaleleri olan Birleşik Krallık ve İrlanda'dan katılımlarla yetenek havuzunu genişletmek. Meta'nın işe alma stratejisinde sayıları giderek azalan deneyimli yeteneklere gözünü dikmesi, kendi hibrit ve uzaktan çalışma politikalarına hız vermesi açısından Avrupalı şirketler üzerinde de baskıyı artıracağı tahmin ediliyor. Anketler de çalışanların pandemi sonrasında esnek çalışma düzenini büyük ölçüde desteklediğini gösteriyor.

"Yetenekleri çekmek işin bir boyutu. Ama başka bir boyutu da yeteneklerin elde tutulabilmesi" diyen uzaktan çalışma savunucusu Iwo Szapar ise Facebook'un bir yandan yeni iş gücü ararken diğer yandan mevcut çalışanları için de bu sistemi uyguladığına dikkat çekiyor.

Yetenek pazarında avcılık

Meta şirketi, Metaverse projesi için önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa'dan en az 10 bin yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyor. Bu rakamlar Avrupa'nın oldukça büyük olan teknoloji iş gücü havuzunda bir dalgalanma yaratacak. Ki teknoloji çalışanlarına olan talep, son yıllarda zaten arzı geride bıraktı.

Almanya'da bilişim teknolojileri kurumu BITKOM'un verilerine göre Almanya'da 2021'in sonu itibariyla yazılım mühendisleri, ürün yöneticileri ve BT yöneticileri gibi pozisyonları da kapsayan 96 bin teknoloji işi açıkta kaldı. Kurum istihdamdaki açığın bu yıl da artmasını bekliyor.

BITKOM'da teknoloji iş gücü havuzları araştıran Adel Holdampf-Wendel, "Orta vadede talebin, her şeyden önce demografik değişiklikler ve şirketlerin karşı karşıya kaldığı dijitalleşme talepleri nedeniyle artmasını bekliyoruz" diyerek her şirketin teknoloji uzmanı arayışında olduğunu söyledi. Pandemide neredeyse iki yıl evden çalıştıktan sonra çalışanlar, artık ofis ortamında esneklik istediklerini sık sık dile getiriyor. İşe alım platformu Greenhouse'un kurucu ortağı ve başkanı Jon Stross da "Birçok insan evde de mükemmel bir şekilde üretken olunabileceğini kanıtladı. ve (uzaktan çalışmayı) teklif eden oldukça şirket var" diyor.

"Esnek çalışma şart"

Öte yandan yeni iş ilanlarında uzaktan çalışma ile vaatler artsa da sınırlı. Büyük ölçüde teknoloji ve profesyonel hizmet firmalarıyla çalışan Greenhouse, platformdaki ilanların yüzde 5'inin uzaktan çalışma imkanı sunduğunu söyledi. Bu, pandemi öncesinde yüzde 1,5'e kıyasla daha fazla.

Evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte çalışma sistemlerinde karma politikalar geliştirmek de şirketlerin odak noktası haline geldi. Bazı firmalar, ülke dışından da uzaktan çalışma imkanları oluşturdu. Bir uzaktan çalışma platformu olan ve bu konuda seminerler düzenleyen Szapar, ofis dışında çalışmanın yazılım mühendisleri gibi çok aranan teknoloji çalışanlarına hitap etme eğiliminde olduğunu söylüyor.

Alman yazılım firması SAP, bu konudaki en liberal politikalardan birini uygulamaya koydu. Şirket, geçen yaz dünya çapında 100 binden fazla çalışanına müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak üstleriyle koordineli şekilde kendi çalışma yerlerini ve saatlerini belirlemesine izin vermeye başladı. Şirketin uzaktan ve hibrit çalışma çabalarına başkanlık eden Christian Schmeichel, bir röportajında SAP çalışanlarının salgından önce de zaten ortalama iki buçuk gün evde çalıştığını söylemişti. Schmeichel, "Esnek çalışma, yetenek arayışının ve en iyi insanlar için rekabetin temel bir özelliği. Belirleyici olmaya devam edecek ve sadece bizim branşımızda da değil" tespitini yapıyor. Meta'nın sözcüsü Cousins ise "Pozisyonunuz uygunsa ve işinizi başka bir yerde yapabiliyorsanız, uzaktan çalışmayı tercih edebilirsiniz. Belki İrlanda'da çalışıyordun ve İspanya ya da Almanya'da olmak istiyorsun. Yani bu olabilecek bir seçenek" diyor.

Steven Beardsley

(c)

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Metaverse, Facebook, İspanya, Almanya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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