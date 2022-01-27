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Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz - Son Dakika

Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz

27.01.2022 09:46
Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz

Suudi Arabistan Metaverse dünyasına giriş yaptı. Suudi Arabistan, başlıca hac mekanlarını metaverse'te ziyaret etmenin mümkün olacağını duyurdu.

İnternetin geleceği olacağı gözüyle bakılan metaverse projesine her gün yeni bir yatırım ve girişim yapılıyor. Pek Çok ülkenin ilgi gösterdiği metaverse'e Suudi Arabistan'da katıldı.

KABE ÜZERİNE METAVERSEGİRİŞİMİ BAŞLADI

Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı. Müslümanların bu taşı ziyaret etmesi, "Sanal Hacerülesved" adı verilen bir teknoloji girişimiyle metaverse evrenine taşındı. Bu sayede ziyaret, sanal ortamda mümkün hale geliyor.

Kâbe'nin baş imamı olan Abdurrahman Sudeysi'nin geçen ay açılışını yaptığı sanal ziyaret girişimi, Ümmü'l-Kurra Üniversitesi'yle Sergiler ve Müze İşleri İdaresi'nin ortak projesiydi. Sudeysi, Mekke ve Medine camilerinin çok sayıda tarihi ve İslami miras içerdiğini ve bunun herkes için dijitalleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Mescid-i Haram'ın resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda da, söz konusu girişimin, Müslümanların "Mekke'ye hac ziyaretinden önce Hacerülesved'i deneyimlemelerini" sağladığı ifade edildi.

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Suudi Arabistan, Metaverse, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz - Son Dakika


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