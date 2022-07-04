Metaverse'ten arsa alınır mı? İşte 2040 için tahminler - Son Dakika
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Metaverse'ten arsa alınır mı? İşte 2040 için tahminler

04.07.2022 13:00
Metaverse'ten arsa alınır mı? İşte 2040 için tahminler

Metaverse yatırımı için henüz erken mi? Metaverse platformlarının geleceğini tartışan yeni araştırma, uzmanları ikiye böldü.

Facebook'un adını Meta'ya çevirmesi ve metaverse için milyarlarca dolar yatırım yapacağını duyurmasının ardından, sosyal medyanın geleceği de tartışma konusu oldu. Sanal gerçekliğin (AR, MR ve VR) kapsayan genişletilmiş gerçeklik (XR) tahminlerini ele alan yeni araştırma, 2040 yılına kadar olacakları ortaya koydu.

500 milyondan fazla kullanıcı metaverse'te olacak

Genişletilmiş gerçeklik (XR) oyun veya sosyal medya olarak yıllardır teknoloji dünyasında olmasına rağmen, metaverse'e öncülük ederek daha fazla önem kazanıyor. Fakat aktivist, akademisyen ve iş dünyası liderleri, metaverse hedeflerinde ikiye bölündü.

<a class='keyword-sd' href='/metaverse/' title='Metaverse'>Metaverse</a>'ten arsa alınır mı? İşte 2040 için tahminler

Elon Üniversitesi ve Pew Research tarafından gerçekleştirilen son araştırma, 2040'a kadar metaverse platformlarında yarım milyardan fazla insan olacağını gösterdi. Araştırmacıların yüzde 54'ü tarafından ortaya konan bu iddia, metaverse yatırımı ile zengin olmaya dikkat çekiyor.

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Ankete katılan yüzde 54'üne göre 500 milyondan fazla kullanıcı, günlük hayatlarının bir parçası olarak metaverse'te yerini alacak. Fakat uzman isimlerin yüzde 46'lık kısmı ise bu fikre tamamen karşı çıkıyor. Yani metaverse'in yakın gelecekte günlük yaşamın bir parçası olacağına inanmıyorlar.

Fakat uzmanların ortak olarak katıldığı konuların başında metaverse'in etik sorunları oldu. Tamamen sanal bir dünyada kullanıcıları kontrol etmenin çok zor olduğunu söylediler. Meta'nın VR oyunu olan Horizon Worlds'te bu etik sorunların çokça yaşandığını gördük.

Ankete katılan isimler ayrıca kurumsal ve otoriter çıkarların insanların önüne geçebileceğini düşünüyor. Şirketlerin kullanıcıları platformda daha çok tutmak için metaverse'in kötü taraflarını göz ardı edebileceğine inanıyor. Bu otoriter çıkarların gözetim kapitalizmini artracağını söylediler.

Metaverse'ten arsa alınır mı? İşte 2040 için tahminler

Uzman isimlerin ikiye bölündüğü araştırma, metaverse'in 2040'a kadar daha fazla büyümesi için VR/AR başlıklarına yapılacak yatırımları öne çıkardı. Meta'nın Oculus Quest'leri başta olmak üzere pazara daha fazla endüstri liderinin girmesi gerekiyor. Son zamanlarda Apple'ın bir VR gözlüğü çıkarabileceği iddiasını sıkça duyduk.

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Kaynak: Shiftdelete

Araştırma, Metaverse, Facebook, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metaverse'ten arsa alınır mı? İşte 2040 için tahminler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metaverse'ten arsa alınır mı? İşte 2040 için tahminler - Son Dakika
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