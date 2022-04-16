Metaverse'ün Potansiyel Riskleri ve Dezavantajları - Son Dakika

Son zamanlarda hayatımıza dahil olmaya başlayan metaverse kavramı birçok insanı sağlayacağı yenilikler ve olanaklar açısından heyecanlandırıyor. Birçok uygulama için üreteceği dijital çözümler, uygulamaları geliştiren firmalar için çok önemli bir avantaj olmasının yanı sıra birçok başka avantajları da bizlere sunmaktadır. Blockchain'in gücünü daha da arttıracağı söylenen metaverse, blockchain tabanlı kripto paralar için de daha çok olanaklar sağlayabileceği düşünülüyor. Ayrıca işlem kayıtlarını depolamak için kullanılan dağıtılmış veya merkezi olmayan veri tabanları olarak, NFT'lerin de gelişimini ve dağıtımını kolaylaştırabilir.

Blockchain dışında metaverse dünyasının eğitim ve iş hayatı için daha yenilikçi ve efektif bir iletişim ortamı sağlaması, sosyal etkinlikler, sanal dünyada istediğiniz şekilde gezebilme imkanları, şirketler için pazarlama kaynağı gibi birçok avantajdan bahsetmek, gelişmekte olan bu sanal evren için doğru bir yaklaşım olur. Ancak bu tarz avantajların getireceği birçok dezavantajı da göz ardı etmemek gerekir. Metaverse'ün bizlere sağladığı ve sağlayacağı birçok imkanın arkasında, ciddi sonuçlar doğurabilecek risklerin de olması yadsınamaz bir gerçektir.

Öncelikle, metaverse'ün gerektirdiği bazı gelişmiş teknolojik ürünler bulunmaktadır. VR setleri, Haptic eldivenler gibi gibi donanımsal aygıtların gereksinimi, herkes tarafından Metaverse'ün eşit bir şekilde yaşanamayacağı sinyallerini verebilir. Çünkü birçok insanın bu tarz donanımsal gereksinimlere ulaşabilecek durumda olmaması, metaverse'ün sağlayacağı birçok imkanın bu tarz gereksinimlere bağımlılığından dolayı her kesime ulaşamama ihtimali oldukça yüksek. Donanımsal gereksinimler dışında, hızlı internet bağlantısı metaverse için olmazsa olmaz gereksinimleri arasındadır.

Ancak dünyamızdaki birçok kesim, hızlı internete sahip olmak için gerekli internet altyapısına sahip değildir. Bu durum da metaverse'e giriş yapacak ve yeterli internet altypısına sahip olmayan birçok kişinin gecikme, internet kesintisi gibi bağlantı sorunları yaşayıp kesintisiz bir metaverse ortamına sahip olamayacağı anlamına gelmektedir.

YÜZDE 44 DAHA FAZLA

Yukarıda bahsedilen gereksinimler dışında metaverse'ün gizlilik ve güvenlik açısından da birçok sorun yaşayabilme ihtimali bulunmaktadır. Birçok insan için dijital ortamda güvenli bir şekilde dolaşılması ve bu ortamda paylaştığı hassas bilgilerin de gizli kalması çok haklı ve doğal gereksinimlerdir. Ancak metaverse'ün sunacağı imkanlar, insanların metaverse ortamında güvenli bir şekilde dolaşıp önemli bilgilerinin de gizli bir şekilde saklanmasını zor bir hale getirmektedir. Bu yüzden metaverse'ün insan hayatına daha çok girdiği zamanlarda, birçok güvenlik sorununun meydana gelmesi, kötü niyetli hackerların metaverse'de dolaşan insanların hassas bilgilerini bir şekilde ele geçirebilmesi gibi ihtimallerinin ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

Bu tarz risklerin yanı sıra metaverse'ün sosyal hayatımızda da birçok değişikliğe sebep olabileceği de varsayımlar arasında. Sanal dünyaya bağımlılığın, insanları gerçek dünyadaki olaylardan ve sorumluluklardan çekilmeye yönlendirebilir. Bu bağımlılığın oluşması ile ileride çocuklarımızın da bu bağımlılık ile büyüyebileceğini düşünmek hiç de zor olmamalı. HTC firmasının bir Çin üniversitesi ile birlikte yaptığı VR bağımlılığı hakkındaki çalışmasına göre VR bazlı oyunlara karşı bağımlılığa yönelimin, bilgisayar bazlı oyunlara göre yüzde 44 daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca metaverse'ün insanların birbirleriyle olan gerçek ilişkilerini ve etkileşimlerini algılama biçimlerini de etkileyebilme potansiyeli sosyal anlamda bizlere getirebileceği dezavantajlar arasında gösterilebilir.

Sonuç olarak, her avantajın getirdiği bazı dezavantajlar vardır.

Metaverse'de bu kuralın içerisinde olan bir kavram olarak gelişecek bir sanal dünya olma yolunda ilerlemektedir. Getireceği dezavantajları minimum seviyeye indirmek, hem bu sanal platformun geliştiricilerine hem de bizlere bağlı bir durum. Eğer gerekli çaba her iki taraf ile birlikte gösterilip bu riskler minimum seviyeye indirilebilirse, o zaman metaverse bizler için tamamen hayatımızı kolaylaştıracak ve yeni imkanlar sunabilecek bir sanal evren konumuna gelebilir.