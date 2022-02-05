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Metaverse'ye olan ilgi büyük oyun şirketini Türkiye'ye çekti - Son Dakika

Metaverse'ye olan ilgi büyük oyun şirketini Türkiye'ye çekti

05.02.2022 23:12
Metaverse'ye olan ilgi büyük oyun şirketini Türkiye'ye çekti

Metaverse'ye en çok yatırım Türkiye'den geldi.

Metaverse'ye en çok yatırım Türkiye'den geldi. Bu gelişme karşısında dünyanın büyük oyun platformlarından biri olan Wider Games, Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı.

2018 yılında küresel pazara çıkan büyük oyun şirketi Wider Games, 73 ülkede aktif halde eğlence ve oyun içi ticarete aracılık eden bir platform olarak dikkat çekiyor. Amerika merkezli olan Wider Games, son 5 yılda AR-GE çalışmalarını tamamlayarak büyük bir kitleye hitap etmeye başladı ve son olarak Türkiye pazarına da girdi. Wider Games, şu sıralar çözüm ortaklığı yaptığı firmalarla ekosistemini yapı içerisinde geliştirmeye devam ederken, mart ayında WDR Hunter oyununu tamamen NFT ve Metaverse ile birleştirmeyi planlıyor. Wider Games, Ocak 2022 itibari ile çözüm ortaklığı olarak 5 firma ile anlaşma yaptı. Bunların başında ise Przcoin ve Abixcoin geliyor. Wider Games, 2022 yılı boyunca 20'ye yakın oyun ile Android, İos ve web tabanlı oyunlar olacağını ve çözüm ortaklığı yaptığı firmalarda oyun sektörünün yazılımını üstlendiğini takipçilerine duyurdu.

WİDER GAMES İÇERİSİNDE NELER BULUNUYOR?

Android, İos ve web tabanlı "Play to earn" oyna kazan mantığı ile kişiler oyun oynayarak widercoin ve coinprz kazanıyor. Ayrıca şirket, çözüm ortağı olan ve çözüm ortağı olacak firmaları da oyunların içerisine entegre ederek onların da play to earn mantığında kazanmasını sağlıyor. Wider Games ayrıca kişiye özel NFT oluşturuyor. Diğer bir deyişle Non-Fungible Token yani benzersiz dijital varlık oluşturmaya olanak tanıyan Wider Games, blokzincir teknolojisine sahip token elde etmeyi sağlıyor.

Video, müzik, sanat veya koleksiyonlar gibi benzeri olmayan dijital varlıkların sahipliğini temsil eden benzerlik varlıklar anlamına gelen NFT'yi oluşturmak isteyenler gün geçtikçe artıyor. NFT oluşturmak isteyenler, Wider Games web sitesine kayıt olarak diledikleri görseli ilerletip, kendi adına NFT oluşturabiliyor. Platformun sahip olduğu uzman ekip ile NFT özel görselini saklayıp, satışa çıkarabiliyor. Kişiler, kendi NFT'lerini Wider Games içinde oluşturup bunları global piyasalarda satabiliyor. Ayrıca platform üzerinden oynanan oyunlarda gelir elde ediliyor.

(Hamza Emin Usta/İHA)

Metaverse'ye olan ilgi büyük oyun şirketini Türkiye'ye çekti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Metaverse'ye olan ilgi büyük oyun şirketini Türkiye'ye çekti - Son Dakika


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