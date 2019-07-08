Son Dakika Haberleri: Mete Berlin'den yine altın madalya ile döndü!
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Mete Berlin'den yine altın madalya ile döndü!

51 dakika önce

Milli sporcumuz Mete Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2019 Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. Ayağında klasik yay erkekler bireysel ve takım kategorilerinde çifte madalyanın sahibi oldu!

Mete Berlin'den yine altın madalya ile döndü!, System.String[]

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık sponsoru olduğu Milli sporcumuz Mete Gazoz; 1-7 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında klasik yay erkekler finalinde, birinci olarak altın madalyayı kazandı. Final etabında Güney Koreli rakibi Bae Jaehyeon'u 6-0 mağlup ederek birinci olan Gazoz, klasik yay erkekler takımda da ekip arkadaşlarıyla birlikte mücadele ederek çifte madalyanın sahibi oldu. Okçumuz, geçtiğimiz yıl yine Berlin'de yapılan 4. ayak yarışmalarında da altın madalya ile ülkemize geri dönmüştü.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi olarak biz de; gururumuz olan Mete Gazoz'u ve ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızı tebrik edip, başarılarının devamlarını dileriz.

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:18 Kaynak: Bültenler
Mete Gazoz, Almanya, Berlin, Güncel
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