Mete'den 3 Büyük Derece Daha!

Sıralama turlarında Gazoz, aldığı 698 puanla 1. olarak Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekolarının yeni sahibi oldu!

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık sponsoru olduğu sporcumuz Mete Gazoz, Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında, yaptığı atışlar sonucunda Dünya Gençler Rekoru, Avrupa Büyükler Rekoru ve Avrupa Gençler Rekorunu kırarak, bu alandaki yeni derecelerin sahibi oldu.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi olarak biz de, 13 Nisan'a kadar devam edecek olan yarışlarda okçumuz Mete Gazoz ve diğer tüm sporcularımıza başarılar dileriz.