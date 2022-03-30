Mete Gazoz: "2024 Olimpiyatları'nda takım olarak madalya hedefliyoruz" - Son Dakika
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Mete Gazoz: "2024 Olimpiyatları'nda takım olarak madalya hedefliyoruz"

30.03.2022 21:07

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "2024 Olimpiyatları için artık ferdiden ziyade takım olarak madalya almayı hedefliyoruz.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "2024 Olimpiyatları için artık ferdiden ziyade takım olarak madalya almayı hedefliyoruz. Bu 3 sene boyunca da katıldığımız bütün organizasyonlarda kazanabildiğim kadar altın madalyanın sahibi olmak istiyorum" dedi.

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne gelen olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ödül töreninde yer almaktan dolayı mutluluğunu ifade eden Gazoz, "Bundan yaklaşık 4-5 sene önce ilk defa burada olmuştum. Yeniden daha değerli bir kategoride burada olmak çok güzel. İnşallah bu gecenin sonunda buradan ödül ile birlikte bir kez daha çıkmış olurum" şeklinde konuştu.

2021 Tokyo Olimpiyatları'nın geride kaldığını ve önlerinde 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Mete Gazoz, "Bu saatten sonra artık sporu bıraktıktan sonra konuşmam çok daha güzel olur benim için de. Malum pandemiden dolayı olimpiyatlar 1 sene sonra yapıldı. Bu o zaman için daha güzeldi. Bizim için daha fazla hazırlanma süreci oldu. 2024 olimpiyatları için artık ferdiden ziyade takım olarak madalya almayı hedefliyoruz. Bu 3 sene boyunca da katıldığımız bütün organizasyonlarda kazanabildiğim kadar altın madalyanın sahibi olmak istiyorum" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş/İHA)

Mete Gazoz: 2024 Olimpiyatları'nda takım olarak madalya hedefliyoruz
Mete Gazoz: 2024 Olimpiyatları'nda takım olarak madalya hedefliyoruz
Mete Gazoz: 2024 Olimpiyatları'nda takım olarak madalya hedefliyoruz

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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