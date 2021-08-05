Üye Girişi
METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ - Son Dakika

METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ

05.08.2021 13:30
METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ, System.String[]

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Bu altın madalya son değil, büyük bir başlangıç. Hayırlı evlat olmak çok zor. Babam beni şampiyon olduğum için sevmiyor, her zaman arkamda durdular, önemli olan bu.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Bu altın madalya son değil, büyük bir başlangıç. Hayırlı evlat olmak çok zor. Babam beni şampiyon olduğum için sevmiyor, her zaman arkamda durdular, önemli olan bu. Şampiyonluk olunca herkes arkanızda oluyor, önemli olan başarısız olduğunuzda kimler arkanızda" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülke tarihine geçen milli okçu Mete Gazoz, Okçular Vakfı Riva Kamp Merkezi'nde olimpiyat vizesi alan paralimpik okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu ve Sevgi Yorulmaz ile bir araya geldi. Toplantıya Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Türkiye Bedensel Engelliler Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz katıldı.

ERDOĞAN: BU BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, "Türkiye'de okçuluk sporunda büyük dayanışma ruhu var. Çok akıllı, sürdürülebilir işler yapılıyor. Türkiye'de okçuluk sporunun son 5-6 yıldaki büyük yükselişi bir tesadüfün değil bir çalışmanın, bir dayanışmanın, bir birlik ruhunun neticesi. Burada bulunan herkesin büyük emekleri var bu işin içinde. Burada bulunan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mete'ye özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ailesiyle beraber hayatını bir işe adamış olması başarıyı getirdi. Rabbim devamını nasip etsin. Son günlerde doğal felaketlerle boğuşan ülkemize bir moral verdi. İnşallah bu felaketlerin sonunun gelmesinin de müjdesidir bu altın madalya" diye konuştu.

UZTÜRK: METE GAZOZ GİBİ BİRÇOK BRANŞTA ÜLKEMİZE MADALYALAR KAZANDIRACAĞIZ

Türkiye Bedensel Engelliler Başkanı Arif Ümit Uztürk ise, "Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak Tokyo Paralimpik Oyunları'na 10 branşta 56 sporcuyla katılıyoruz. 2016'da 49 sporcu ve 8 branşta gitmiştik. Şimdi hem sayılarımızı branşlar yönünden hem de kota alan sporcular yönünden artırdık. Mete Gazoz gibi birçok branşta ülkemize madalyalar kazandıracağız" açıklamasında bulundu.

YILDIZ: AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI BU ZOR GÜNLERİMİZDE ZİRVEYE TAŞIDI

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise şunları söyledi:

"Mete Gazoz okçu bir milletin okçu bir devletin tarihini yeniden ayağa kaldıran Türk okçuluk tarihinin bugün zirve ismidir. Beykoz'da Okçular Vakfı ile birlikte işletmiş olduğumuz tesislerin adı bundan sonra Mete Gazoz Tesisleri olarak Türk spor tarihine yazılmış olacak. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı bu zor günlerimizde zirveye taşıdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ata sporlarına, milli sporlara olan yerli ve milli anlayışı Mete ile tüm dünyaya gösterilmiş oldu. Başarı Mete Gazoz'undur. Biz kendilerinin devamlı yanlarında, arkalarında olacağız. Kendi sorumluluğumuzu yerine getirme noktasında gururluyuz. Bu başarı paralimpik sporcularımızla devam edecek. Mete Gazoz adına Okçular Vakfı'nda sicil defterini yeniden açıyoruz ve bundan sonra Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu okçularımız için birer menzil taşı, yani rekor taşını dikmeye başlayacağız ve bu anlamda cumhuriyet döneminin ilk menzil taşını Mete Gazoz olarak silsileyi devam ettireceğiz."

TOPALOĞLU: BU TARİHİ BİR BAŞARIDIR

Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ise, "Ülke olarak büyük doğal felaketleri yaşadığımız bu günlerde Mete'nin altın madalyası hepimize çok iyi geldi. Federasyon olarak Mete'nin her zaman arkasında olduk. Sadece Mete'nin değil tüm okçuluk takımlarımızın arkasında durduk. En büyük başarı Mete'nindir. İleride onun daha çok büyük başarılarına sahiplik edeceğimize inanıyorum ve arkadan çok Mete'lerin geleceğini düşünüyorum, çünkü bu tarihi bir başarıdır" dedi.

METİN GAZOZ: ALLAH HERKESE HAYIRLI EVLAT NASİP ETSİN

Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz ise şunları dile getirdi:

"Oğlumla hem baba, hem antrenör, hem de teknik bir yönetici olarak gurur duyuyorum. Hepimizi gururlandırdı, şu zor günlerde telefonlar susmadı. Mesajlara baktığımda afet bölgesinde çalışıp, dinlenirken Mete'nin maçını seyredenler oldu; yüreğimize su serpti madalya. Menzil taşı dikilmesi okçulukta önemli. O menzil taşlarını biz biliyoruz fakat şu anlamda, modern anlamda olimpiyatta altın madalya almak dünya çapında tescillenmiş bir netice. Allah herkese hayırlı evlat versin."

METE GAZOZ: MADALYADA EMEKLERİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise açıklamasında, "Hayırlı evlat olmak çok zor. Babam beni şampiyon olduğum için sevmiyor, her zaman arkamda durdular, önemli olan bu. Şampiyonluk olunca herkes arkanızda oluyor, önemli olan başarısız olduğunuzda kimler arkanızda. Ailem en büyük destekçim. Tabi Abdullah Bey'e de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Başarısız olduğum zamanlarda yeri geldi beni karşısına aldı, biraz nasihat etti ama hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemedi. Başarı bu şekilde kazanılıyor. Bu başarı sadece benim başarım değil. Ben ne kadar fedakarlık yapıyorsam okçuluk camiası da o kadar zaman harcıyor. O yüzden madalyada emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tesise benim ismimin verilmesi beni aşırı mutlu etti. O yüzden çok teşekkür ederim. Göktuğ hocam ve teknik ekip bu başarının aslında en büyük mimarlarından. Biz yılın 340 günü beraberdik. Teknik ekip 340 gün benim suratımı görmek zorunda kaldı. Basit bir süreç değildi bu. Sadece teşekkür etmenin bir anlamı yok, onlarla biz bir aile, bir bütünüz. Madalyayı boynuma takınca göz göze geldik ve emeklerinin karşılığını aldığını bana hissettirdi" şeklinde konuştu.

Mete Gazoz ayrıca, bu altın madalyanın son değil büyük bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Ayın 17'sinde olan Paralimpik Oyunları'nda 13 tane madalyayla beraber ülkemize geri dönmelerini istiyorum ve inşallah başaracaklar" dedi.

METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ
METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ
METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ
METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ
METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ

Altın Madalya, Mete Gazoz, Okçuluk, Mevla, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu 14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı 14:08 Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık 14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek 13:51 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar 13:41 THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi 13:16 Antalya, Muğla, Aydın, Hatay ve Isparta'da yangınlar devam ederken, yeni kötü haber Denizli'den geldi
Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı 13:10 Caner Erkin'in yerine gelen 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp, imzayı attığı gibi antrenmana çıktı Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor 11:53 Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor

Son Dakika Haberleri
14:13 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu
14:12 Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor
14:04 Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları
14:03 Fenerbahçe'nin ayrılığa ittiği Caner'e Adana Demirspor sahip çıktı: Kapımız sana açık
13:54 Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?
13:51 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliğini üstlenecek
13:44 Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi
13:41 THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
13:30 EURO 2020 finalinde İngiltere Milli Takımı oyuncuları Saka, Rashford ve Sancho'ya ırkçı saldırılar yapan 11 kişi tutuklandı
13:13 Afetler nedeniyle KOSGEB desteğinde limit 100 bin liradan 250 bin liraya yükseldi
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu         
14:13
Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor Fındık üreticilerinin gözü Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamada! Fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor         
14:12
Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte şahsın vukuatları         
14:05
Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var? Aleyna Çakır'ın babasından, Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına tepki: Ümitcan Uygun'un arkasında kimler var?         
13:55
Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi Milas'taki Kemerköy Termik Santrali, 11 saat süren yangının söndürülmesiyle ilk kez görüntülendi         
13:44
Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var         
13:33
Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum Gamze Özçelik, afet bölgesinden paylaşım yaptı: Tek kalınca ağlama krizlerine giriyorum         
13:13
Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı Ümitcan Uygun şüpheli ölümlere bir yenisini daha ekledi! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı         
13:07
Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı! Yangın bölgesine yardım için koşturuyor         
11:30
Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Ümitcan Uygun'dan yeni skandal! Geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu         
11:22
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir         
10:52
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 14:22:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: METE GAZOZ: BU ALTIN MADALYA SON DEĞİL, BÜYÜK BİR BAŞLANGIÇ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement