Mete Gazoz'dan altın madalya
55 dakika önce
Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:25 Kaynak: AA
Milli okçu Mete Gazoz
, Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda altın madalya kazandı. Almanya
'nın başkenti Berlin
'de düzenlenen organizasyonda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Güney
Koreli Bae Jaehyeon ile karşılaştı.
Mete, rakibini 6-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli okçu, geçen yıl yine Berlin'de yapılan 4. ayak yarışmalarında da altın madalya elde etmişti.
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