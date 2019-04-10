Son Dakika Haberleri: Mete Gazoz'dan Dünya ve Avrupa Rekoru

Mete Gazoz'dan Dünya ve Avrupa Rekoru

1 saat önce

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'si sıralama atışlarında gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

Mete Gazoz'dan Dünya ve Avrupa Rekoru, System.String[]
Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'si sıralama atışlarında gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinde klasik yay erkekler kategorisinde yarışan Mete Gazoz, sıralama turlarında 698 puanla 1. oldu.

Milli okçu Mete, böylece gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

Ayrıca Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Türkiye rekorunu 2 bin 38 puana çıkardı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:12 Kaynak: AA
Avrupa Grand Prix, Mete Gazoz, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu! AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi Kasımpaşalı Trezeguet, Mart Ayının En İyi Afrikalı Oyuncusu Seçildi Emre Mor'a Tepki Bitmiyor! Şimdi de Malikaneye Taşındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:16:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mete Gazoz'dan Dünya ve Avrupa Rekoru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]