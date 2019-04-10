Son Dakika Haberleri: Mete Gazoz'dan Dünya ve Avrupa Rekoru

Mete Gazoz'dan Dünya ve Avrupa Rekoru

37 dakika önce

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinde klasik yay erkekler kategorisinde yarışan Mete Gazoz, sıralama turlarında 698 puanla 1. oldu.

Mete Gazoz'dan Dünya ve Avrupa Rekoru, System.String[]
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinde klasik yay erkekler kategorisinde yarışan Mete Gazoz, sıralama turlarında 698 puanla 1. oldu.  Milli okçu Mete, böylece gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

Ayrıca Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Türkiye rekorunu 2 bin 38 puana çıkardı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:31 
Türkiye, Mete Gazoz, Avrupa, Güncel
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