Mete Gazoz Trendyol'un Babalar Günü reklamında oynadı - Son Dakika
Üye Girişi

Mete Gazoz Trendyol'un Babalar Günü reklamında oynadı

14.06.2022 10:23
Mete Gazoz Trendyol'un Babalar Günü reklamında oynadı

Milli okçu Mete Gazoz, Trendyol'un, Babalar Günü'nü reklamında oynadı.

Milli okçu Mete Gazoz, Trendyol'un, Babalar Günü'nü reklamında oynadı. Olimpiyat şampiyonu Gazoz ve eski Milli okçu olan babası Metin Gazoz ile kamera karşısına geçtiği reklam filmi, baba olmanın fedakarlıklarla dolu dünyasına dikkat çekti.

Trendyol, Türk sporuna ve sporcularına verdiği desteği bu yılki Babalar Günü için özel olarak hazırladığı reklam filmine de taşıdı. Olimpiyat şampiyonu Milli okçu Mete Gazoz ve babasının kamera karşısına geçtiği reklam filminde çocuklarını yeni ufuklara yönlendiren, onlara yol gösteren ve güven veren babalara minnet duygusu konu edildi. Filmde Mete Gazoz'un başarı hikayesinin ardındaki en büyük destekçisinin babası olduğu duygusal bir dille anlatılırken, babalar için en güzel hediyenin, aslında çocuklarının varlığı olduğunun altını çizildi.


YORUMLAR
500
KUMSmall'da büyük eğlence KUMSmall'da büyük eğlence
Kaynak: DHA

Babalar Günü, Mete Gazoz, Trendyol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mete Gazoz Trendyol'un Babalar Günü reklamında oynadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:11 İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu
09:21 Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar
09:20 Curry'nin inanması güç rekoru sona erdi! 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan maç tamamladı
09:17 Şentop'tan polise yumruk atan HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlık zırhını suistimal etmesi haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır
09:15 İtalya'da Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasında belirsizlik sürüyor: Helikopterin karakutusu ortalarda yok
09:03 Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar
08:46 Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor
08:41 Miçotakis'i "sert olmaya" iten Türkiye raporu: Denizlere hakim oldular, bölgesel tüm meselelerde varlar
08:25 İran, Türkiye'ye gelen İsrailli turistleri kaçırma planı için harekete geçti! Operasyonu MİT son anda önledi
01:12 Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 10:30:21. #1.13#
SON DAKİKA: Mete Gazoz Trendyol'un Babalar Günü reklamında oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement