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Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz oğluyla gurur duyuyor Açıklaması - Son Dakika

Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz oğluyla gurur duyuyor Açıklaması

31.07.2021 16:03
Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz oğluyla gurur duyuyor Açıklaması, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Metin Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Herkesin çok emeği var. Cumhurbaşkanımız, Bakanımız, federasyon başkanımız hep yanımızda oldu. Yangın bölgelerinden telefonumu bulup arayıp 'Bize enerji oldunuz' diyenler var. Tebrik mesajları geliyor. Mete, Türk milletinin sevinç kaynağı oldu. Bir baba olarak apayrı bir gurur yaşıyorum. Mete her attığı okta tesadüfi bir başarı olmadığını gösterdi, gözünde hiç endişe yoktu. Antrenörlerin telefonları 'Biz de okçuluğa başlayacağız' diyen gençlerin aramalarıyla kilitlenmiş." ifadelerini kullandı.

Mete'nin final maçını izlerken çok heyecanlandığını vurgulayan Metin Gazoz, "İki sefer gözüm karardı. En çok sevindiğim şey şu oldu, her mikrofon uzatıldığında, hep altın madalya alacağım dedi, net söyledi. Bu söylemler geldi aklıma. Gözünde en ufak bir şüphe yoktu. Okçuluğu bilen adam daha farklı izledi, bilmeyenler bile farkına vardı. Hiç endişe yok, nabızları gösteren ekranları koydular kenara, rakibi 168'e ulaştı, Mete çok sakindi. Olimpiyatlara niye gitmediniz diyorlar. Teknik ekibi var, ben niye gideyim' dedim. Çok profesyonel bir ekiple çalıştı. Kondisyoneri, fizyoterapisti ve spor psikoloğu var." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi telefonlarının da hiç susmadığını aktaran Metin Gazoz, "Mete ile daha konuşamadım. Doping kontrolü vardı, annesi ile görüntülü görüştü. Mete 7 Temmuz'da annesine doğum günü için özel kolye yaptırdı. Adının baş harfleri olan bir küçük altın okçu. Annesine, ' Altın madalyayı alıp geleceğim. Şimdi bu altın madalyanı takayım, orjinalini Tokyo dönüşü boynuna asacağım.' dedi. Bugün konuştuklarında da 'Altın madalyayı taktım, orjinalini de aldım getiriyorum." demiş." şeklinde konuştu.

Mete'nin başarısının büyük bir çalışmanın neticesi olduğunun altını çizen Metin Gazoz şunları kaydetti:

"Mete 3 yaşından beri yayı çekiyor, 5 yaşından beri ok atıyor. 2012'den beri milli takım çalışmalarına başladılar, Rio'dan sonra daha da yoğun çalıştı. Senede yeri geldi 20 gün görüştük. Yoğun çalışmaktan kız kardeşini bile fazla göremedi, en son gördüğünde, 'Bayağı büyümüş' dedi. Çok büyük bir özveri var. Biz onu efsane yaptık, görmek istediğimizde açıyoruz videolarını izleyerek her zaman görebiliyoruz."

Mete Gazoz, Olimpiyat, Altın, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz oğluyla gurur duyuyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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