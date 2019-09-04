Son Dakika Haberleri: Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde
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Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde

1 saat önce

Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve makaralı yay erkeklerde Evren Çağıran temsil edecek.

Mete Gazoz ve Evren Çağıran Dünya Kupası Finalleri'nde, System.String[]

Okçulukta Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve makaralı yay erkeklerde Evren Çağıran temsil edecek.

Dünya Kupası Finalleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da 6-7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Finallere Dünya Kupası serisinde ilk 8'de yer alan sporcular katılabiliyor. Kategorilerinde ilk 8 içinde yer alma başarısı gösteren Mete ve Evren, finallerde madalya mücadelesi verecek.

Evren Çağıran bireyselde Almanya'nın başkenti Berlin'deki seride altın madalya kazanmıştı.

Okçuluk kafilesi hazırlıklarını tamamlayarak Rusya'ya gitti.

Mete Gazoz, Türkiye, Evren, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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