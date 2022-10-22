Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun rakibi aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun rakibi aday olmayacağını açıkladı

22.10.2022 18:36

30 Ekim 2022'de gerçekleştirilecek Saadet Partisi 8. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mete Gündoğan yarıştan çekildi. Gündoğan, yapılan görüşmeler sonucunda Temel Karamollaoğlu'nun tek adaylığı noktasında anlaşıldığını belirtti.

Mete Gündoğan, Saadet Partisi'nin 30 Ekim 2022 yapılacak 8. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Gündoğan, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklama ile adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.

Gündoğan'ın açıklaması şöyle: "Saadet Partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olacağımı açıklamıştım. Süreç içerişinde, tabanda veya teşkilatlarda taraflı bir çalışma yapmayacağımı, hiç kimseyi dışlamadan, kınamadan, ötekileştirmeden sevgi ve saygı, birlik ve beraberlik içerişinde kongreye gitmek istediğimi belirtmiştim

Sayın Temel Karamollaoğlu başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), yaptığı uzun müzakerelerin neticesinde, bu kongrede Temel Karamollaoğlu Bey'in genel başkan adaylığında ittifak etmiştir. YİK'in bu açıklamasından sonra, teşkilatların her kademesinden ve camiamızın her kesiminden birçok arkadaşımızla istişareler yaptım.

"YANLIŞ ANLAŞILMAYA SEBEBİYET VERMEMEK İÇİN ADAYLIĞIMI ÇEKİYORUM"

Neticede, bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum. Camiamızda ve kamuoyunda oluşturduğum heyecandan dolayı memnunum. Kongrenin hayırlara ve yeni bir dünya kurulumunun başlangıcına vesile olmasını dilerim."

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NELER YAŞANMIŞTI?

Gündoğan, 14 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olacağını duyurmuştu. Gündoğan'ın yazılı açıklaması şöyleydi:

"Milli Görüş'ün en büyük partisi olan Refah Partisi'nin dış baskılarla ve anti demokratik bir şekilde kapattırılmasından bu yana yaklaşık 25 yıl geçti. Yaşananları göz önüne aldığımızda, teşkilatın her şeye rağmen dimdik ayakta durması ve iddiasını sürdürebilmesi büyük bir başarıdır. Bütün olumsuzluk ve sıkıntılara rağmen haklı olduğu çizgide çalışmalarına ısrarla devam eden kadrolar, en başarılı kadrolardır. Bu bağlamda, herhangi bir sıkıntıya veya yanlış anlamaya mahal vermemek için tabanda veya teşkilatlarda taraflı bir çalışma yapılmayacaktır. Hiç kimseyi dışlamadan, kınamadan, ötekileştirmeden sevgi ve saygı, birlik ve beraberlik içerisinde kongreye gideceğiz, mevcut kadro ve teşkilatlarla çalışacağız. Bir kardeşler topluluğu olarak, ilke ve prensiplerimiz ile sorunu olmayan herkesle kucaklaşacağız. Hep beraber yeni bir dünya kuracağız inşallah.

"HİÇ KİMSEYİ DIŞLAMAK YOK"

Hiç kimseyi kınamak yok. Hiç kimseyi dışlamak yok. Hiç kimsede kusur aramak yok. Hiç kimseye karşı sert ve kaba olmak yok. Geçmişte yaşananlardan dolayı hiç kimsenin yaptıklarını yüzüne vurmak yok. Allah bütün inananları affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Bize düşen vazife, kardeşlerimizle kucaklaşıp aramızdaki sevgi ve saygıyı yeniden tesis etmektir. Ülkemiz içinde ve dışında yaşanan gelişmeler ortada. Her şey herkesin gözü önünde oluyor. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Eğer bizler, mevcut kadrolar ve yapı ile bu birlik ve beraberliği tesis edebilirsek bugün partimizi, yarın Türkiye'mizi derler toplar ayağa kaldırırız. Güçlü bir devlet olarak içeride ve dışarıda sevgi ve kardeşliğin yani barışın teminatı oluruz. Bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum. Teşkilatlarımızın ferasetine güveniyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum."

Kaynak: ANKA
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Yüksek İstişare Kurulu, Temel Karamollaoğlu, Mete Gündoğan, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'nun rakibi aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika

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