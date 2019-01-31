Son Dakika Haberleri: Mete Kaan Demir 3,5 Yıllığına Medipol Başakşehir'de

Mete Kaan Demir 3,5 Yıllığına Medipol Başakşehir'de

10 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Almanya'nın Hannover 96 takımından transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mete Kaan Demir 3,5 Yıllığına Medipol Başakşehir'de, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Almanya'nın Hannover 96 takımından transfer ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Mete Kaan Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96'dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Almanya, Hannover, Başakşehir, Bora Füzesi, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Altyapı Oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile Sözleşme İmzaladı Medipol Başakşehir, Hannover 96'dan Mete Kaan Demir ile Sözleşme İmzaladı

Kostas Mitroglou, Galatasaray'dan Ne Kadar Alacak? KAP Açıklaması Geldi Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Tolgay Arslan: Formayı Giyince Ağlamıştım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 20:48:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mete Kaan Demir 3,5 Yıllığına Medipol Başakşehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]