Son Dakika Haberleri: Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi'nde maç yönetecek
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Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi'nde maç yönetecek

1 saat önce

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg ekipleri arasında yarın yapılacak maçı yönetecek.

Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi'nde maç yönetecek, System.String[]
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg ekipleri arasında yarın yapılacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Mete Kalkavan, Belarus, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:56 Kaynak: AA
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