Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi'nde maç yönetecek
1 saat önce
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg ekipleri arasında yarın yapılacak maçı yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:56 Kaynak: AA
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan
, UEFA Avrupa
Ligi 2. eleme turunda Belarus
'un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka
'nın Esbjerg ekipleri arasında yarın yapılacak maçı yönetecek. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Soligorsk şehrindeki Stroitel Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy
yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler
olacak.
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