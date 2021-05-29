Mete Vardar açıkladı: "İç pazarda, yüzyılın en yoğun talep alan yılını yaşayacağız" - Son Dakika

Antalya'nın yeni otellerinden Nirvana Cosmopolitan'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar 2020 yılını değerlendirip 2021 sezonuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tuncay Sevin – Tourism Today

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar'ın açıklamaları ve sorulara verdiği cevaplar şöyle:

- Pandemi nedeniyle çok özel bir dönem yaşıyoruz. Her sektörü etkilendiği bu dönem hala devam ediyor. Sektörümüz şu an bir kurtuluş savaşı veriyor.

2020 sezonu için erken rezervasyonda 300 bin satış gerçekleştirmiştik. Pandemi ile bu rezervasyonların yüzde 97'si iptal veya tarih değişikliği istedi. Bu oranın yüzde 57'si ise tekrar rezervasyona döndü.

Bu dönemde şunu gördük 34 yıldır en önemli özelliğimiz müşteri aidiyeti olmuş. Jolly'nin tekrar tercih edilmesi bizi mutlu etti. Geçen sene sezon açıldıktan sonra Temmuz ayına kadar otellerin yüzde 50'si yerli misafirlerle doldu. Pandemi döneminde otellere güven verdik ve başarılı olduk.

Müşterilerimiz 2021 erken rezervasyon döneminde de tatil satın almak istiyorlar ama neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Biz de bir karar alarak tatil satışlarımızda ödemenin sadece 4'te birini aldık. Bu kampanya çok başarılıydı.

2021 erken rezervasyon döneminde iyi bir satış grafiğimiz vardı ama vaka sayıları artınca sayılar düştü.

17 günlük tam kapanma dönemi kararı çık geç açıklandı. Bir önce değil de 1 hafta önce açıklansaydı oteller dolacaktı. Biz bir günde 17 günlük paketlerden 2800 adet sattık.

Çünkü Türk turist tatili çok özledi. Aşı ne kadar önemliyse tatil de o kadar önemli bir hal aldı. Son bir haftadır da inanılmaz bir talep alıyoruz. Ancak otelleri sadece yerli turistlerle doldurmak mümkün değil.

Şu an beklediğimizin üzerinde satış yapıyoruz. Geçen sene de iyiydi ancak kısıtlamalar geldi. Bu sene vaka artmaz ve kısıtlama olmazsa yüzyılın en yoğun talep alan yılını yaşayacağız. Örnek vermek gerekirse biz bir günde 1000 satış beklerken bir günde 3200 satış gerçekleştirdi. Kısıtlama olmazsa 2019'a göre yüzde 50 artış bekliyoruz.

Müşterisine önem veren tesisler tercih ediliyor. Misafirler artık otelleri inceliyor ve verdikleri hizmeti görüyor.

07 Haziran'dan sonra fiyatlar yüzde 40 artacak. Geçen sene açmayan oteller bu sene açacaklar. Biz de iç pazarda sezonu uzatmaya çalışıyoruz.