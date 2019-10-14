Mete Vardar: 'Hiçbir adayın listesinde yer almayacağım'

Mete Vardar şu açıklamayı yaptı:



"Çok Değerli Beşiktaş Ailesi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kamuoyu'nun Bilgilerine; Beşiktaş'ımızın 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü kongresi hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın en büyük arzumuz Beşiktaş'ımızın kazanmasıdır. Son günlerde seçim sürecinde başkan adaylarının listelerinde adımı görmek bir Beşiktaş aşığı olarak şahsımı çok mutlu edip gururlandırdı ancak bu haberlerle birlikte daha önceki açıklamalarımın eksik kaldığını anlıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi hiçbir listede olmayacağımı, iş hayatında çok yoğun bir dönem geçirdiğimi ve Beşiktaş'ımıza bu dönemde sadece taraftar, kongre ve divan kurulu üyesi olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da maddi ve manevi destek olarak katkı sağlamak istediğimi, iyi veya kötü kongre sürecine etki etmemek adına hiçbir yönetime girmeyeceğimi tüm Beşiktaşlılara ve spor kamuoyuna bir kez daha duyurmak isterim.



Şu anki süreçte kardeşlerimin, arkadaşlarımın, ağabeylerimin başkan adayı veya yönetici olarak seçime katılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesile ile bu zor dönemde başkanlık ve yöneticilik görevlerine aday olan tüm arkadaşlarıma sonsuz başarılar dilerim.



OMUZ OMUZA KENETLENELİM



Seçim 20 Ekim'de… 21 Ekim sabahı başkan ve yönetici olarak kim seçilirse seçilsin, Beşiktaş 'ın kazandığı, tüm camianın birleştiği, Beşiktaş'ı şu anki olumsuz tablodan çıkarıp; omuz omuza, birlikte kenetlenmiş bir camia olarak görmeyi ve hak ettiği günlere kavuşmasını tüm kalbimle dilerim."



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR