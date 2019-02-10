Mete ve Yasemin Ecem, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi
13 dakika önce
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, kategorilerinde dünyada yılın sporcusu seçildi.
Milli okçular Mete Gazoz
ve Yasemin Ecem Anagöz, kategorilerinde dünyada yılın sporcusu seçildi. Türkiye
Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen ve internet oylamasıyla belirlenen yılın sporcusu ödüllerinde sahipler belli oldu.
Klasik yayda erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz yılın sporcusu ödülüne layık görüldü.
Mete Gazoz, geçen yıl Avrupa
Gençler Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanmış, Dünya Kupası'nın 4. ayağında, Akdeniz Oyunları
'nda ve Avrupa Grand Prix müsabakalarında zirveyi rakiplerine bırakmamıştı.
Yasemin Ecem Anagöz ise Polonya
'nın Legnica kentinde gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak adından söz ettirmişti.
İki milli sporcu, ayrıca 2018'de kırdıkları rekorlarla da gündeme gelmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 Kaynak: AA
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