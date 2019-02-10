Mete ve Yasemin Yılın Sporcusu Seçildi
1 saat önce
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene yapılan okçulukta yılın sporcusu ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz, Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi.
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene yapılan okçulukta yılın sporcusu ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz
, Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi. Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından onurlandırıldı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene düzenlenen ve internet oylaması ile belirlenen 'Okçulukta Yılın Sporcusu' ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz, Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi. Konuyla Türkiye
Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mete ve Yasemin Ecem tebrik edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, Dünyada Yılın Sporcusu Seçildi
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