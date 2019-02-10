Son Dakika Haberleri: Mete ve Yasemin Yılın Sporcusu Seçildi

Mete ve Yasemin Yılın Sporcusu Seçildi

1 saat önce

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene yapılan okçulukta yılın sporcusu ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz, Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi.

Mete ve Yasemin Yılın Sporcusu Seçildi, System.String[]
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene yapılan okçulukta yılın sporcusu ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz, Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi. Milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından onurlandırıldı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her sene düzenlenen ve internet oylaması ile belirlenen 'Okçulukta Yılın Sporcusu' ödüllerinde Klasik Yay Erkeklerde Mete Gazoz, Klasik Yay Kadınlarda ise Yasemin Ecem Anagöz seçildi. Konuyla Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mete ve Yasemin Ecem tebrik edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

Mete Gazoz, Güncel
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