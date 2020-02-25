Mete Yarar: "Artık cephe savaşları bitmiş vekalet savaşları dönemi başlamıştır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mete Yarar: 'Artık cephe savaşları bitmiş vekalet savaşları dönemi başlamıştır' - Son Dakika

Mete Yarar: "Artık cephe savaşları bitmiş vekalet savaşları dönemi başlamıştır"

6 saat önce

Giresun Üniversitesi'nde Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın da konuşmacı olarak katıldığı bir konferans düzenlendi.

Mete Yarar:

Giresun Üniversitesi'nde Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın da konuşmacı olarak katıldığı bir konferans düzenlendi. Mete Yarar, "Artık cephe savaşları bitmiş vekalet savaşları dönemi başlamıştır" dedi.


Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin İdlib'de ve Suriye'deki rolü, sürecin nasıl bu noktaya geldiği, Doğu Akdeniz'de Libya ile imzalanan anlaşmanın önemi ve süreçlere değindi. "İdlib sadece İdlib değildir, bu bölgede savaşan da sadece rejim güçleri ve karşılarındaki muhalifler değildir" diyen Mete Yarar, "Suriye'de şu anda 40'a yakın ülkenin ve 100'den fazla grubun köşe kapmaca oynadığı bir dünya savaşı yaşanmaktadır. Bu savaşın bitmesi bizim dışımızda hiçbir devletin umurunda değildir. ABD, Rusya, İran, Fransa ve diğer aktörler bu savaş ve kaos ortamında beslenmekte ve planlarını hayata geçirmektedir. Bu nedenle bu savaş ne kadar uzun sürerse onların stratejileri bir bir hayata geçecektir. Şuan dünyanın neredeyse üçte birine hakim olan bir çatışma ortamı vardır. Bu çatışmalar ve Ortadoğu'da şu anda Suriye üstünde yaşanan senaryo 1991 Körfez savaşı ile başlayan ve ilmek ilmek işlenen bir planın parçasıdır. Artık cephe savaşları bitmiş vekalet savaşları dönemi başlamıştır. Suriye'de yaşanan tam olarak da budur. Bölgeyi vuran dalgalar en sert haliyle bizimde üstümüzden geçmektedir. Ancak Türkiye olarak bizim güçlü ulus yapımız ve irademiz bu fırtınayı göğüslemeyi başarabilmiştir. Tüm bu olanların ortasında Libya ile imzalanan antlaşma ile Doğu Akdeniz'de özgürlüğümüzü garanti altına almamız son derece stratejik ve hayati bir hamledir" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Giresun Üniversitesi, Doğu Akdeniz, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
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