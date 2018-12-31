Metehan Başar Sözlendi

Güreşte 2 kez Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar, evliliğe ilk adımı attı.

Güreşte 2 kez Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar, evliliğe ilk adımı attı.



Ömür ve Kemal Başar çiftinin oğulları Grekoromen stilde 1 yıl arayla 2 kez Dünya Şampiyonu olan Metehan Başar, Melehat ve Abdul Koludra çiftinin kızları Melike Koludra ile sözlendi. Koludra ailesinin Adapazarı'ndaki evlerinde aile arasında gerçekleşen söz merasimine her iki ailenin yakınları katıldı. Çiftin nişan törenlerini 2019 yılının yaz aylarında gerçekleştirmeyi planladıkları öğrenildi.



(İHA)

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