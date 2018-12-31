Metehan Başar Sözlendi
1 saat önce
Güreşte 2 kez Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar, evliliğe ilk adımı attı.
Güreşte 2 kez Dünya Şampiyonu olan Milli Güreşçi Metehan Başar, evliliğe ilk adımı attı.
Ömür ve Kemal Başar çiftinin oğulları Grekoromen stilde 1 yıl arayla 2 kez Dünya Şampiyonu olan Metehan Başar, Melehat ve Abdul Koludra çiftinin kızları Melike Koludra ile sözlendi. Koludra ailesinin Adapazarı'ndaki evlerinde aile arasında gerçekleşen söz merasimine her iki ailenin yakınları katıldı. Çiftin nişan törenlerini 2019 yılının yaz aylarında gerçekleştirmeyi planladıkları öğrenildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:51 Kaynak: İHA
Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi
Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL
ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor
2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi