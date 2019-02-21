Metehan Güçlü, Psg İle Profesyonel Sözleşme İmzaladı
1 saat önce
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Fransa doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa
Ligue 1 takımlarından Paris
Saint-Germain (PSG), Fransa doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
PSG altyapısına 2012 yılında dahil olan 19 yaşındaki Türk futbolcu, PSG ile 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon PSG B Takımı ile 16 maçta 11 gole imza atan genç oyuncu adından söz ettirmeyi başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:14 Kaynak: DHA
PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı
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