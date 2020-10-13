ANKARA'da, otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun (20) ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Çelebi'nin (18) tutuksuz yargılanmasına başlandı. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapılmasına karar verdi.
Geçen yıl 3 Eylül'de Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada özel üniversitede hukuk eğitimi alan Doğa Zeynep Çelebi, otomobiliyle, çalıştığı pizzacıdan evine gitmek isteyen Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Doğa Zeynep Çelebi ise sevk edildiği Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'MOTOSİKLETİ GÖRMEDİM'Çelebi hakkında 'taksirle ölümü neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 36'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Doğa Zeynep Çelebi, Metehan Karakaşoğlu'nun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık Çelebi, hızlı olmadığını, motosikleti görmediğini, çarpma anında neye çarptığını anlamadığını söyleyerek, savcılık ifadelerini tekrar ettiğini belirtti. Sanık avukatı da adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi.KAZA YERİNDE KEŞİF YAPILACAKMetehan Karakaşoğlu'nun ailesinin avukatı ise, kaza sonrası hazırlanan raporda sanığın kusurlu olduğunun ortaya konulduğunu belirterek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukat ayrıca, olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini dosyaya sunduklarını belirterek, keşif talebinde bulundu. Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme, 11 Kasım 2020 tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Sanığın haftada bir ikametgahının bulunduğu karakola imza atma adli kontrol hükmünün kaldırılmasına, yurt dışı yasağının ise devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Metehan'ın öldüğü kazada mahkemeden keşif kararı - Son Dakika