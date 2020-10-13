Metehan'ın öldüğü kazada mahkemeden keşif kararı - Son Dakika

Geçen yıl 3 Eylül 'de Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen kazada özel üniversitede hukuk eğitimi alan Doğa Zeynep Çelebi, otomobiliyle, çalıştığı pizzacıdan evine gitmek isteyen Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Doğa Zeynep Çelebi ise sevk edildiği Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA'da, otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun (20) ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Çelebi 'nin (18) tutuksuz yargılanmasına başlandı. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

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