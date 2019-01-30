Meteksan Savunma'da Bayrak Değişimi

Meteksan Savunma Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne, Radar Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Kerem Alparslan getirildi.

Meteksan Savunma Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne, Radar Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Kerem Alparslan getirildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Meteksan Savunma Sanayii AŞ Genel Müdürlüğüne 1 Şubat 2019 itibarıyla Alparslan atandı.



ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans ve yüksek lisans, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden Executive MBA derecelerine sahip olan Alparslan, 1991-2005 yıllarında Aselsan AŞ'de, 2005-2007 yıllarında ise ABD'li Synplicity Inc. firmasının Türkiye'deki Ar-Ge branşında görev yaptı.



Alparslan, mühendislik direktörü olarak çalışmaya başladığı Meteksan Savunma'da, 2009'dan bu yana genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü.

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