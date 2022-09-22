Üstün cesaret ve feragat beratına sahipler! 3 dakikada operasyona hazır olacak şekilde eğitiliyorlar - Son Dakika
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Üstün cesaret ve feragat beratına sahipler! 3 dakikada operasyona hazır olacak şekilde eğitiliyorlar

22.09.2022 15:31

Terörle mücadelede önemli görevler üstlenen ve Türkiye'de Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan sonra üstün cesaret ve feragat beratına sahip tek birlik olan Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu, zorlu eğitimlerden geçiyor. 'Meteler' olarak da adlandırılan, 3 dakikada her türlü operasyona hazır olacak şekilde eğitilen askerlerin en büyük yardımcısı yerli ve milli silahlar oluyor.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu, terörle mücadelede önemli görevler üstleniyor. 30 yıl önce kurulan ve özel eğitimlerden geçen tabur, Türkiye'de Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan sonra 'üstün cesaret ve feragat beratı'na sahip tek birlik olarak göze çarpıyor.

Onlar TSK'nin gözbebeği! Operasyona hazırlık dakikalarını duyanlar inanamıyor

7 GÜN 24 SAAT TEYAKKUZDALAR

7 gün 24 saat göreve hazır olacak şekilde eğitim verilen ve 30 yılda 48 şehit veren taburda askerler, operasyonlardan arta kalan zamanlarda kondisyonlarını korumak için sürekli eğitim ve spor yapıyor. Zorlu kış şartlarında, yazın kavurucu sıcağında sarp ve dağlık arazilerdeki her türlü zorluğa karşı eğitim alan askerler, arazide karşılaşabilecekleri el yapımı patlayıcı, mayın ve her türlü patlayıcıya karşı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri tarafından da eğitiliyor.

Onlar TSK'nin gözbebeği! Operasyona hazırlık dakikalarını duyanlar inanamıyor

3 DAKİKADA OPERASYONA HAZIR HALE GELİYORLAR

Dağlık arazi ve sarp kayalarda, ulaşılması güç olan yerlere ulaşmak, oralardaki sığınak ve mağaraları imha etmek için ise dağcılık eğitimi de alan askerler, arazide, meskun mahal operasyonlarında pratik kazanmak için özel olarak tasarlanan parkurlarda atış eğitimi yapıyor. Metelerin en büyük yardımcısı ise yerli ve milli silahlar. Yapılan eğitimlerde zaman kavramı önemli bir yer tutarken, her an tetikte bekleyen 'Meteler' gelen emirle birlikte 3 dakika içerinde operasyona çıkacak şekilde hazır oluyor.

Onlar TSK'nin gözbebeği! Operasyona hazırlık dakikalarını duyanlar inanamıyor
Onlar TSK'nin gözbebeği! Operasyona hazırlık dakikalarını duyanlar inanamıyor
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Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

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