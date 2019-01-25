Son Dakika Haberleri: Meteler Filmi

Meteler Filmi

2 saat önce

Meteler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Meteler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Meteler, Yüzbaşı Kürşad ve 8 askerin yer aldığı Meteler timinin teröristlerle verdiği mücadeleyi konu ediyor. Afrin operasyonunun 43. gününde Meteler timi canları pahasına bölgede bulunan teröristler ve onlara destek veren yabancı unsurlarla zorlu bir mücadeleye girişir. Burak Akyol’un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Gökhan Mumcu, Serhan Çeliker, Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay, Kerem Tanık gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Burak Akyol
Senaryo: Burak Akyol
Oyuncular: Gökhan Mumcu, Serhan Çeliker, Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay, Kerem Tanık, Mete Deran, Burak Akbulut, Nazım Atçı, Mert Temizci
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Meteler
Yapımcı Firma: Jineps Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Chantier Films
Vizyon Tarihi: 12.04.2019

Meteler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

Afrin, Sinema
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