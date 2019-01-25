Meteler Filmi

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ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek

Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti