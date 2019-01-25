Meteler Filmi

Meteler, Yüzbaşı Kürşad ve 8 askerin yer aldığı Meteler timinin teröristlerle verdiği mücadeleyi konu ediyor. Afrin
operasyonunun 43. gününde Meteler timi canları pahasına bölgede bulunan teröristler ve onlara destek veren yabancı unsurlarla zorlu bir mücadeleye girişir. Burak Akyol’un yönetmen koltuğunda oturduğu film
in kadrosunda Gökhan Mumcu
, Serhan Çeliker, Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay
, Kerem Tanık gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Burak AkyolSenaryo:
Burak AkyolOyuncular:
Gökhan Mumcu, Serhan Çeliker, Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay, Kerem Tanık, Mete Deran, Burak Akbulut
, Nazım Atçı, Mert TemizciFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
MetelerYapımcı Firma:
Jineps YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
95 dk.Dağıtıcı Firma:
Chantier FilmsVizyon Tarihi:
12.04.2019Meteler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.