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Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi - Son Dakika

Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi

17.07.2021 23:53

Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi Bursa'da samanyolunu görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçısı meteorun atmosfere girişini görüntüledi.

Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi

BURSA - Bursa'da samanyolunu görüntülemek isteyen doğa fotoğrafçısı meteorun atmosfere girişini görüntüledi.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde samanyolu fotoğrafı çekmek için bir araya gelen doğa fotoğrafçıları şaşkına döndü. Fotoğraf çekmeye başladıkları esnada atmosfere giren meteorun düşmesini kaydeden fotoğrafçı Fatih Talı, bu anı kaydetmeyi başardı.

Meteorun düştüğü anların Antalya'nın Kaş ilçesinde ve İzmir'de de gözlemlendiğini öğrendi. Meteor 3 saniye gözlemlendi ve düşmesiyle gözden kayboldu.

Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi
Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi
Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi
Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi

Meteor, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteor düşüşü Bursa'da görüntülendi - Son Dakika


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