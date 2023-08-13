Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti

Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurunun 12-13 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de de gözlemleneceğini duyan vatandaşlar, görsel şöleni izlemek için yüksek tepelere ve sahillere akın etti.

ANADOLU YAKASI'NDAKİLER ÇAMLICA'YA KOŞTU

Kandilli Rasathanesi günler öncesinden yaptığı duyuruda perseid meteor olayının 12-13 Ağustos tarihleri arasında gece 00.00 ile 04.00 saatleri arasında Türkiye'den de gözlemlenebileceğini duyurmuştu. Bu duyurunun üzerine İstanbullular meteor olayını görmek için şehrin yüksek yerlerine çıktı. O noktalardan biri de Çamlıca Camii'ydi. Meteor olayını görmek isteyenler aileleriyle birlikte geç saatlere kadar Caminin avlusunda beklediler. Konuyla ilgili konuşan Hafsanur Tunçay, "Meteor yağmuru için yeni Çamlıca Camii'ne geldik. Şu anda meteor yağmurunu bekliyoruz" dedi.

Gökyüzündeki görsel şölen için Kilyos sahiline akın ettiler

KİLYOS SAHİLİNDE METEOR FESTİVALİ

Sarıyer Kilyos Sahili'nde ise perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler, Meteorfest'23 etkinliğine akın etti. Görsel şöleni izlemek için etkinliğe katılanlar, bir taraftan ellerinde telefonlarla kayıt yaparken, diğer taraftan da teleskoplardan meteor yağmurunu izledi.

Afyonkarahisar'da Tarihi Frig Vadisi'nde perseid meteor yağmuru yoğun gözlemlendi

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Eskişehir'de meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar Musaözü Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Kamp kurarak ateş başında gecenin tadını çıkartan vatandaşlar, ormanlık alanın girişinde uzun araç kuyruklarına neden oldu.

İZMİR'DE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ

Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesi sınırları içinde yer alan Sarpıncık Deniz Feneri'nden de gözlemlendi. Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren ve 1938 yılında kurulan Sarpıncık Deniz Feneri, meteorlarla ve yıldızlarla güzel görüntüler oluşturdu.

Sarpıncık Deniz Feneri

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE TELESKOPLA İZLEDİLER

Erzurum'da ise yüzlerce kişi, yılın en etkileyici perseid meteor yağmurunu izlemek için Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde toplandı. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe aileler yoğun ilgi gösterdi. Gözlem etkinliği üniversite yerleşkesinin ATA 50 teleskopunun da kurulu olduğu alanda yapıldı. Satürn ve Jüpiter gezegenlerini kurulan teleskopta görme imkanı bulan vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti.