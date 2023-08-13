Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti - Son Dakika
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Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti

Son Güncelleme: 13.08.2023 11:12

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, perseid meteor yağmurunu gözlemlemek için yüksek noktalara akın etti. İstanbul'daki Çamlıca Camii de bu noktalardan biriydi. Vatandaşlar, aileleriyle birlikte geç saatlere kadar caminin avlusunda meteor yağmurunu bekledi.

Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurunun 12-13 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de de gözlemleneceğini duyan vatandaşlar, görsel şöleni izlemek için yüksek tepelere ve sahillere akın etti.

ANADOLU YAKASI'NDAKİLER ÇAMLICA'YA KOŞTU

Kandilli Rasathanesi günler öncesinden yaptığı duyuruda perseid meteor olayının 12-13 Ağustos tarihleri arasında gece 00.00 ile 04.00 saatleri arasında Türkiye'den de gözlemlenebileceğini duyurmuştu. Bu duyurunun üzerine İstanbullular meteor olayını görmek için şehrin yüksek yerlerine çıktı. O noktalardan biri de Çamlıca Camii'ydi. Meteor olayını görmek isteyenler aileleriyle birlikte geç saatlere kadar Caminin avlusunda beklediler. Konuyla ilgili konuşan Hafsanur Tunçay, "Meteor yağmuru için yeni Çamlıca Camii'ne geldik. Şu anda meteor yağmurunu bekliyoruz" dedi.

Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti
Gökyüzündeki görsel şölen için Kilyos sahiline akın ettiler

KİLYOS SAHİLİNDE METEOR FESTİVALİ

Sarıyer Kilyos Sahili'nde ise perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler, Meteorfest'23 etkinliğine akın etti. Görsel şöleni izlemek için etkinliğe katılanlar, bir taraftan ellerinde telefonlarla kayıt yaparken, diğer taraftan da teleskoplardan meteor yağmurunu izledi.

Her şey Perseid meteor yağmurunu izleyebilmek için! Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar geceyi karanlık tepelerde geçirdi
Afyonkarahisar'da Tarihi Frig Vadisi'nde perseid meteor yağmuru yoğun gözlemlendi

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Eskişehir'de meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar Musaözü Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Kamp kurarak ateş başında gecenin tadını çıkartan vatandaşlar, ormanlık alanın girişinde uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti

İZMİR'DE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ

Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesi sınırları içinde yer alan Sarpıncık Deniz Feneri'nden de gözlemlendi. Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren ve 1938 yılında kurulan Sarpıncık Deniz Feneri, meteorlarla ve yıldızlarla güzel görüntüler oluşturdu.

Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti
Sarpıncık Deniz Feneri

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE TELESKOPLA İZLEDİLER

Erzurum'da ise yüzlerce kişi, yılın en etkileyici perseid meteor yağmurunu izlemek için Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde toplandı. Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe aileler yoğun ilgi gösterdi. Gözlem etkinliği üniversite yerleşkesinin ATA 50 teleskopunun da kurulu olduğu alanda yapıldı. Satürn ve Jüpiter gezegenlerini kurulan teleskopta görme imkanı bulan vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti.

Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti
Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti
Her şey Perseid meteor yağmurunu izleyebilmek için! Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar geceyi karanlık tepelerde geçirdi
Her şey Perseid meteor yağmurunu izleyebilmek için! Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar geceyi karanlık tepelerde geçirdi
Her şey Perseid meteor yağmurunu izleyebilmek için! Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar geceyi karanlık tepelerde geçirdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • günahkar kisi5: SOMUN EKMEK Mİ YAĞACAK.. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Onur Türk: Namaz için camiye gitmez şunun için sabahlarlar. Sonra neden deprem oluyo merak etmeyin sayenizde yAkındır o göktaşı dünyaya çarpacak.kafamıza taş yağıyor demiyorlar da astroid yağmuru diyorlar Cevap Yaz 16 9 Yayından Kaldır
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Kandilli Rasathanesi, İstanbul, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteor yağmurunu görmek isteyen vatandaşlar yüksek noktalara akın etti - Son Dakika
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