Meteorlar Türkiye'ye Düşmeye Devam Edecek - Son Dakika

Kimsenin beklemediği bir anda Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden görülebilen meteor düşüşü, büyük bir heyecan yarattı. Bu meteorun düşüşünü bir şekilde görenler, video kaydı alarak sosyal medyada da paylaşımda bulundu.



Göktaşının dünya yüzeyine inerken ortaya çıkardığı parlama, birçok kişinin endişelenmesine neden oldu. Tüm bu olaylar üzerine Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bugün önemli açıklamalar yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi ve jeoloji mühendisi olan Prof. Dr. Osman Bektaş, yaz ayı boyunca bu tür meteor yağmurlarının normal olduğunu söyledi.



Göktaşları belirli takvimlerle Dünya'ya ulaşıyor



Göktaşı yağmurlarının, son derece doğal olaylar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Bektaş, meteor yağmurlarının belirli zamanlarda dünyaya ulaştığını ifade etti. Ayrıca Prof. Dr. Bektaş, ağustos ve ekim aylarının başlarında kuzey yarımkürenin, Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgesinde meteor yağmurlarının çok sık hale geleceğini de ifade etti.



Göktaşları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Osman Bektaş, meteorların kuyruklu yıldızların molozları oldukları konusunda ısrarcı. Ayrıca eski akademisyen, kuyruklu yıldızlardan kopan parçaların Dünya'nın atmosferine girdikten sonra yüksek sıcaklık ve sürtünme nedeniyle yandığını ifade etti. Bu nedenle göktaşları herhangi bir problem oluşturmuyor.



Eski akademisyen, atmosfere giren meteorların büyük bir kısmının yeryüzüne ulaşmadan yok olduğunu da ifade etti. %100 koruma sunmadığını ve meteorların tamamen tehlikeli olmadığının söylenemeyeceğini dile getirdi. Sizce meteorlar herhangi bir tehlikeye sahip mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.