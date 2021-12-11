Meteoroji'nin 5 günlük hava tahmininde sağanak yağış ve kar uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre önümüzdeki iki gün, başta İstanbul olmak üzere yurdun batısında sağanak yağış bekleniyor. Hafta başından itibaren ise sağanak yağışlar yurdun tamamına yayılacak.

YARIN SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Pazar günü İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Manisa, İzmir, Uşak, Aydın, Denizli, Burdur ve Muğla'da sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Antalya'da ise gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmininde bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul'da bu gece yarısından itibaren etkili olacak sağanak yağış konusunda Valilik'ten de uyarı geldi.

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada "Bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor" denildi.

HAFTA İÇİ SAĞANAK YAĞIŞ VE YER YER KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Pazar günü Marmara ve Ege'de yoğunlaşacak olan sağanak yağışlar, Pazartesi günü yurdun batı kesimine tamamen yayılacak. Hafta içinde ise yurdun tamamı sağanak yağışların etkisi altına girerken, yer yer kar yağışı da bekleniyor.