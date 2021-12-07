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Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu - Son Dakika

Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

07.12.2021 08:37
Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Aralık tarihli güncel hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına iniyor. 35 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, aralarında Erzincan, Gümüşhane, Bingöl'ün de bulunduğu 12 il içinse yarın için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN BATISI DA SAĞANAK YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve Sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA FIRTINA

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve Fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE AZALIYOR

Sıcaklıkların Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BİRÇOK İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji, çarşamba günü ise birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkâri, Muş, Bitlis, Ardahan, Van, Ağrı, Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü ise kar yağışı beklenen iller şöyle; Kars, Gümüşhane, Ardahan, Erzincan, Van, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Hakkâri, Iğdır.

ARDAHAN'DA TERMOMETRELER -18 DERECEYİ GÖSTERDİ

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,7 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı.

Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu

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Son Dakika Güncel Meteoroloji 12 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu - Son Dakika


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