Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek - Son Dakika

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Bugün, Marmara'nın batı kesimleri haricinde tüm illerde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Isparta, Burdur ve Erzincan'da kar yağışının kuvvetli olacağı ifade ediliyor.

Bazı illerde hava tahminleri şöyle:

İstanbul: En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 4 derece. Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağışlı.

Ankara: En yüksek sıcaklık 3, en düşük sıcaklık 0 derece. Parçalı bulutlu, aralıklarla kar yağışlı.

İzmir: En yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 9 derece. Parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak yağışlı.

Bursa: En yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık 4 derece, karla karışık yağmurlu.

Antalya: En yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 9 derece, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

HAFTANIN İLK GÜNÜ YAĞIŞLI GEÇECEK

Haftanın ilk gününde Ege ve Akdeniz'in batı bölgeleri hariç yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek. Marmara'nın güneyi ve güneydoğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Erzurum ve Van bölgelerinde kar yağışının kuvvetli olacağı belirtiliyor.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Yağışlar Salı günü etkisini azaltacak. Soğuk hava devam edecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Çarşamba günü ise sıcaklıklarda düşüş olacak. Termometreler gece saatlerinde Doğu Anadolu'da -16'yı, İç Anadolu'da -10'u gösterecek. Karadeniz'in kıyı kesimleri ile güneydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı zayıf da olsa aralıklarla görülecek.

GÜNDÜZ BİLE -20'Yİ GÖRECEK

Perşembe günü ise yağış etkisini tamamen kaybetse de, hava sıcaklığı daha da düşecek. Bazı bölgelerde sıcaklıkların -20'nin de altına inmesi bekleniyor.