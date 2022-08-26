İzmir'de metrekareye 35,4 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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İzmir'de metrekareye 35,4 kilogram yağış düştü

26.08.2022 16:43
İzmir'de metrekareye 35,4 kilogram yağış düştü

Meteoroloji. 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de bugün yaklaşık 2 saat etkili olan gök gürültülü sağanak yağışta Bergama ilçesinde metrekareye düşen yağış miktarı 35,4 kilogram, Aliağa ilçesinde ise 34,8 kilogram olarak kaydedildi.

Meteoroloji. 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de bugün yaklaşık 2 saat etkili olan gök gürültülü sağanak yağışta Bergama ilçesinde metrekareye düşen yağış miktarı 35,4 kilogram, Aliağa ilçesinde ise 34,8 kilogram olarak kaydedildi.

İzmir'de bugün sabah saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 2 saat süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. Buca, Karabağlar, Konak ilçelerinde birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınların olduğu sağanağın ardından ekipler suların tahliye edilmesi için yoğun çaba sarf etti.

KUZEY İLÇELER YAĞMURA DOYDU

Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte bugün bölgesel olarak etkili olan gök gürültülü sağanak yağıştan en çok kentin kuzey ilçeleri etkilendi. Yaklaşık 2 saat süren yağışlarda Bergama'da metrekareye düşen yağış miktarı 35,4 kilogram, Aliağa'da 34,8 kilogram, Konak ve Menderes'te ise 22,4 kilogram olarak ölçüldü.

(Ali Gözeten/İHA)

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Kaynak: İHA

Bergama, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de metrekareye 35,4 kilogram yağış düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de metrekareye 35,4 kilogram yağış düştü - Son Dakika
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