İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğünden, yarın İzmir'in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken, vatandaşlardan olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, gök gürültülü sağanak yağışın, İzmir'in doğu ilçeleri Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa'da etkili olacağını bildirdi. Saat 14.00 ile 21.00 arasında olması beklenen gök gürültülü kuvvetli yağışın (21-50 kg/m2) olarak beklendiğini belirtildi. Buna göre, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları istendi.