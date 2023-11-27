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Meteoroloji 27 ili uyardı! İşte fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı iller - Son Dakika

Meteoroloji 27 ili uyardı! İşte fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hatay için turuncu kodlu uyarı yayınlanırken Adana, Düzce, Erzurum ve Trabzon'un da dahil olduğu 26 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

27.11.2023 - 08:12,  Güncelleme: 08:20
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Hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giren ülkemizde, dün de fırtına hayatı felç etti. Birçok kentte çatılar ve ağaçlar uçtu, ulaşımda seferler iptal edildi. Meteoroloji bugün de 27 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, güney ve batı kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla iç ve batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde bekleniyor.

Meteoroloji 27 ili uyardı! İşte fırtına ve kuvvetli yağışın vuracağı iller

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde görülecek yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 27 ili uyardı! İşte fırtına ve kuvvetli yağışın vuracağı iller

RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın güneyli yönlerden Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 27 ili uyardı! İşte fırtına ve kuvvetli yağışın vuracağı iller

TEK TEK UYARDILAR

Öte yandan Meteoroloji bugün de 27 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı. Hatay turuncu kodla uyarılırken; sarı kodla uyarılan iller ise şu şekilde sıralandı: Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.

Meteoroloji 27 ili uyardı! İşte fırtına ve kuvvetli yağışın vuracağı iller

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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Son Dakika Hava Durumu Meteoroloji 27 ili uyardı! İşte fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı iller - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji 27 ili uyardı! İşte fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı iller - Son Dakika
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