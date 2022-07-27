Batı Akdeniz'in iç kesimleri için "yüksek sıcaklık" uyarısı - Son Dakika
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Batı Akdeniz'in iç kesimleri için "yüksek sıcaklık" uyarısı

27.07.2022 16:36
Batı Akdeniz'in iç kesimleri için "yüksek sıcaklık" uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde nem oranın düşük, sıcaklığın ise 5-6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, "Çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde nem oranın düşük, sıcaklığın ise 5-6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, "Çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." uyarısında bulundu.

Gültekin, AA muhabirine, Basra alçak basınç merkezinin Güneydoğu'dan yurda girişi yaparak, kuzeyli rüzgarlarla bölgede etkili olduğunu söyledi.

Kuzeyden esen rüzgarların fön etkisi yaptığını anlatan Gültekin, "Böylece sahil kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıktı. 35 derece olan ortalama sıcaklığımız 41 derecelere kadar ulaştı. Bugünden itibaren Basra alçak basınç sistemi etkisini kaybetmeye başlayacak. Yavaş yavaş geriye çekiliyor, rüzgarlar kuzeyden güneye doğru dönüyor." diye konuştu.

Gültekin, denizden serin hava ve nem taşınımının hafta boyunca devam edeceğini, böylece sahil kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerine çekilmesini beklediklerini vurguladı.

İç kesimlerde sıcaklık artacak

Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'da da bugünden itibaren sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"İç kesimlerde sıcaklıkların 5-6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkmasını, nem oranının ise yüzde 10'lar seviyesinde seyretmesini bekliyoruz. Orman varlığımızın büyük bölümü iç kesimlerde. Onun için çok daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız."

Gültekin, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'da 32 civarında olan sıcaklıkların hafta sonuna doğru 38 derecelere çıkmasını tahmin ettiklerini vurguladı.

Saat 11.00-16.00 aralığında güneş ışınlarının dik geldiğini ve bu saatlerde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Gültekin, dışarı çıkmak zorunda kalanlara şemsiye ve gölgelik kullanmalarını önerdi.

Gültekin, iç kesimlerdeki yüksek sıcaklığın salı gününe kadar süreceğini bildirdi.

Öte yandan, sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler Antalya sahillerini doldurdu. Tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

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Kaynak: AA

Antalya, Akdeniz, Basra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Akdeniz'in iç kesimleri için 'yüksek sıcaklık' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batı Akdeniz'in iç kesimleri için "yüksek sıcaklık" uyarısı - Son Dakika
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