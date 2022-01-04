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Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor - Son Dakika

Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor

04.01.2022 09:01
Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu su ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Hatay, Osmaniye ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzey ve batısında kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR ERİMESİ ve ÇIĞ RİSKİ: Batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ oluşma riskinin arttığı değerlendirilmektedir.

Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Saba ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Kıyıları ile Doğu Karadeniz Bölümü'nün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ardahan'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Meteoroloji 4 Ocak tarihli raporunu yayınladı! Yağmur ve kar geliyor - Son Dakika


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