Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu - Son Dakika
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Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu

18.06.2022 00:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü için birçok ile sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların kuvvetli olmasının beklendiği Ankara, Çorum, Afyonkarahisar, Eskişehir, ve Konya için özellikle uyarı yapıldı. Meteoroloji, bu 5 şehirde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Birçok ilde sağanak yağışın beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde can kayıplarının da yaşandığı Ankara dahil 5 ilde yeniden sel ve su baskınları yaşanabilir.

GÖK GÜRÜLTÜĞÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Bilecik, Sakarya, Kırşehir, Yozgat, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Konya'nın kuzey, Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yağışların; bu sabah saatlerinde Çorum çevreleri ile Cumartesi öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Eskişehir'in güneyi, Ankara ve Konya'da yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Ankara Valiliği tarafından yapılan sağanak uyarısında ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji, Ankara dahil 5 ili sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: TEDBİRLİ OLUNUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak sel, su baskın, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" denildi.

Cumartesi sağanak yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji, Ankara dahil 5 ili sel ve su baskınlarına karşı uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Sağanak Yağış ve Sel Uyarısı

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