Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki Hatay, Osmaniye ve Adana illerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Öte yandan Adana, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı.
MGM'den yapılan açıklamada, bölge sakinlerinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Son Dakika › Yaşam › Meteoroloji, 20 ilde yaşayan vatandaşları uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat - Son Dakika