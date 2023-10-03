Meteoroloji, 20 ilde yaşayan vatandaşları uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat - Son Dakika

Meteoroloji, 20 ilde yaşayan vatandaşları uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat

Son Güncelleme: 03.10.2023 00:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Ordu, Samsun, Trabzon, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca Artvin, Giresun ve Rize için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada, söz konusu şehirlerde yaşayan vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki Hatay, Osmaniye ve Adana illerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

YAĞIŞLAR GİRESUN, RİZE VE ARTVİN KIYILARINDA KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji, açıkladığı 20 ilde yaşayan vatandaşları uyardı

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Öte yandan Adana, Diyarbakır, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu sağanak uyarısı yapıldı.

VATANDAŞLARA SEL VE SU BASKINI UYARISI

MGM'den yapılan açıklamada, bölge sakinlerinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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SON DAKİKA: Meteoroloji, 20 ilde yaşayan vatandaşları uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat - Son Dakika
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