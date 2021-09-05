Sel felaketlerinden ve toprak kaymalarından çok çeken Türkiye, Meteoroloji'den gelecek habere dikkat kesildi. Meteoroloji Müdürlüğü de yağışlarla ilgili beklenen haberi verdi. Buna göre İstanbul da dahil olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış etkili olacak. Sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması istendi.
Müdürlük, yağış beklenen illeri de tek tek paylaştı. Sinop, Zonguldak, Rize ve Trabzon'da yağmurun etkisini artırması bekleniyor.
Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, Pazar zamanla ve çok bulutlu bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları sağanak yağışlı
Az bulutlu, Pazar zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Son Dakika › Yaşam › Meteoroloji altını çizerek uyardı! İstanbul dahil Karadeniz Bölgesi, şiddetli yağışa teslim olacak - Son Dakika