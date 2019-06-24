Son Dakika Haberleri: Meteoroloji: "Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek"
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Meteoroloji: "Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek"

38 dakika önce

Antalya'da bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji:
Antalya'da bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık iki haftadır Akdeniz bölgesinin büyük bir bölümünde ve özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistem hafta sonu beklentilere uygun olarak etkisini kaybetti. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan son açıklamada, bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Açıklamada, "Ancak hafta sonunda Cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Özellikle Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de beklenmektedir. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:43 Kaynak: İHA
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