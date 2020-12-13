Meteoroloji, Antalya ve Mersin için aşırı yağış uyarısında bulundu - Son Dakika

Meteoroloji, Antalya ve Mersin için aşırı yağış uyarısında bulundu

13.12.2020 15:05
Meteoroloji, Antalya ve Mersin için aşırı yağış uyarısında bulundu, System.String[]

Antalya ve Mersin'de aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için uyarıda bulunuldu.

Antalya ve Mersin'de aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, tahminler doğrultusunda Antalya çevrelerinde yerel olarak şiddetli yağışlar görülüyor. Gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Mersin'de de yarın sabah saatlerinde batı ilçelerinden başlayarak zamanla il genelinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Mersin merkez ve Erdemli çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Antalya ve Mersin'de söz konusu hava şartları nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Mersin, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteoroloji, Antalya ve Mersin için aşırı yağış uyarısında bulundu - Son Dakika


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