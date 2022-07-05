Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor

Türkiye 9 günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yayınlanan hava durumu tahmin raporlarına göre bayramın ilk 2 günü olan 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde pek çok ilde şiddetli yağış bekleniyor.
Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz 'da 23 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Bu iller ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kastamonu olarak sıralanıyor.
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sağanak yağmurun etkili olacağı il sayısı artıyor .Yoğun yağışlar yurdun Kuzey Batı ve Kuzey kesimlerinde etkili olacak.
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