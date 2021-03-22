Meteoroloji bölge bölge uyardı; sağanak yağmur ve fırtına geliyor! İstanbul için kar sürprizi - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SEL VE HORTUM UYARISI

Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Yetkililer, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

KAR İSTANBUL'A GERİ GELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı hava durumu tahmininde ise İstanbul için kar yağışı sürprizi görüldü. Haritalı tahminde bugün, pazartesi ve salı günü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, çarşamba ve perşembe günü için karla karışık yağmur öngörüldü. Bu iki gün, Türkiye'nin birçok bölgesinde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

23 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji'nin uyarı haritası; Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Giresun, Isparta, Kütahya, Niğde, Rize, Uşak, Bayburt, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Manisa, Nevşehir, Trabzon, Aksaray ve Karaman için turuncu kodlu uyarı verildi.

25 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Öte yandan; Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Muğla, Sinop, Tokat, Zonguldak, Kırıkkale, Karabük, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Edirne, İzmir, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas, Yozgat, Bartın ve Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.